Muziekindustrie ziet forse omzetgroei dankzij streamingdiensten

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie is sinds vijf jaar niet zo sterk gegroeid als vorig jaar. De omzet nam toe met 13,2 procent, meldt belangenvereniging NVPI, tot bijna 207 miljoen euro.

De groei hangt volgens de NVPI nauw samen met de "nog immer" snelle stijging van de inkomsten uit streamingdiensten, zoals Apple Music, Deezer en Spotify. In 2015 kwam nog de helft van de inkomsten van de muziekindustrie uit streaming, dat is inmiddels zo'n 80 procent. Jaarlijks wordt bijna 162 miljoen euro verdiend in Nederland aan streamingdiensten.

In alle andere verkoopcategorieën nemen de verkopen wel af, ten opzichte van 2018. Met downloads werd in 2019 nog 4 miljoen euro verdiend (min 21 procent) en met cd's en muziek-dvd's 25,2 miljoen euro (min 15,7 procent). Vinyl was vorig jaar goed voor een omzet van 15,4 miljoen euro. Dat is een procent minder dan in 2018.