Geheime doorgang ontdekt in Brits parlement

De architectuurhistoricus van het parlement ontdekte het bestaan van de doorgang bij archiefonderzoek. Tussen de stukken trof zij plattegronden die wezen op het bestaan van een geheime houten deur in de ruimte, die met enige moeite door de slotenmaker van het parlement kon worden geopend.

"Toen we goed keken zagen we een piepklein sleutelgat van koper, dat niemand ooit gezien had. Iedereen dacht dat het een stoppenkast was", zegt een van de ontdekkers, die "totaal verrast" waren door de ontdekking.

Verrassend was vervolgens de ontdekking dat de verlichting in de doorgang nog werkte. Er zat een lamp uit de jaren 50 in de fitting met het opschrift "Property of H.M. Government" (regeringseigendom).

Er werden verder 19e-eeuwse potlood-opschriften teruggevonden van de bouwvakkers die na een grote brand in 1834 werkten aan het herstel van de parlementsgebouwen. "Deze ruimte is afgesloten door Tom Porter, die dol was op old ale", schreef een van hen in 1851 met potlood op de muur, verwijzend naar de in Engeland nog altijd veel gedronken biersoort.