Plácido Domingo annuleert optreden na erkenning seksueel wangedrag

Plácido Domingo heeft een belangrijke reeks optredens in het Teatro Real in Spanje afgezegd na beschuldigingen van seksueel wangedrag. De Spaanse zanger zou zich misdragen hebben tegenover 27 vrouwelijke collega's. Hij heeft dat altijd tegengesproken, maar deze week uiteindelijk toch zijn excuses aangeboden.

Het operahuis Teatro Real in Madrid is een van de grootste theaters van Europa. Hier zou Domingo zingen in de opera La Traviata, waarmee zijn carrière van vijftig jaar wilde bekronen. Hij ziet daar dus van af, vlak voor een spoedvergadering van een commissie die over zijn aanwezigheid zou beslissen.

Gisteren liet het Spaanse ministerie van Cultuur al weten dat Domingo niet meer welkom is in de bezetting van de operette Luisa Fernanda. Die wordt opgevoerd op 14 en 15 mei in Madrid, maar het ministerie vindt een rol voor Domingo niet gepast, gezien de beschuldigingen tegen hem.

Zelf had hij zich al teruggetrokken uit geplande voorstellingen van de Metropolitan Opera in New York en nam hij ontslag als directeur bij de Los Angeles Opera.

Nachtelijke telefoontjes

De beschuldigingen tegen de 79-jarige zanger variëren van zoenen op de mond tot handtastelijkheden en nachtelijke telefoontjes waarin hij vrouwen vroeg om naar zijn huis te komen.

Hij vroeg ook vrouwen mee uit op een wijze die door enkele van hen als stalking werd ervaren. Sommige vrouwen voelden zich onder druk gezet om een seksuele relatie met hem aan te gaan.

In een verklaring zei de zanger de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. "Ik respecteer het dat de vrouwen zich nu in staat voelen om zich uit te spreken en ze moeten weten dat ik oprecht spijt heb van het verdriet dat ik heb veroorzaakt."