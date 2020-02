Politie doet onderzoek naar verdachte pakketjes in Utrecht en Den Haag

In Utrecht is opnieuw een verdacht pakket gevonden bij een bedrijf op de Eendrachtlaan. De omgeving is afgezet en de politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie opgeroepen voor onderzoek.

Alleen de ruimte waar het pakket is gevonden is ontruimd. Alle andere medewerkers mogen in het gebouw blijven. Uit voorzorg zijn een ambulance en de brandweer aanwezig.

18 februari werd in hetzelfde kantoorpand op de Eendrachtlaan ook een verdacht pakket gevonden. Na onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst bleek daar toen geen explosief in te zitten.

Hoewel dat pakketje gelijkenis vertoonde met eerdere bombrieven, ging het toen om een normaal pakket dat besteld was door een van de bedrijven in het pand.

Verdacht pakket op plein in Den Haag

Ook in Den Haag doet de politie onderzoek naar een verdacht pakket op Plein 1813. Volgens een woordvoerder ligt het pakket "ergens op het plein". De politie heeft een expert ingeschakeld en heeft het plein gedurende het onderzoek deels voor alle verkeer afgesloten.

De afgelopen maanden zijn er bij verschillende bedrijven in Nederland bombrieven bezorgd en twee weken geleden ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Veel ondernemingen zijn daarom extra alert. Volgens de politie zijn de brieven verstuurd door een afperser, die een bedrag in bitcoins eist.