België waarschuwt voor Nederlandse flessen wijn na fatale drugsoverdosis

Het Openbaar Ministerie in Antwerpen waarschuwt voor Nederlandse flessen rode wijn vanwege een verdacht overlijdensgeval. Een vrouw van 41 uit het Belgische Puurs overleed in december, vermoedelijk na het drinken uit zo'n fles. Uit onderzoek bleek dat ze een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA in haar bloed had. Dat zijn stoffen die in xtc-pillen kunnen voorkomen.

Volgens justitie in België kan de vrouw niet gelinkt worden aan het gebruik van harddrugs. Een dag voor ze in het ziekenhuis werd opgenomen, had de vrouw een fles rode wijn van het Nederlandse merk Black & Bianco geopend. Een getuige verklaarde dat ze na één slok de fles had leeggegoten, omdat de wijn slecht smaakte. Kort daarna werd de vrouw onwel en verloor ze het bewustzijn.

Waar de fles vandaan komt, is nog onduidelijk. De fles, een merlot cabernet sauvignon uit 2016, had een andere kurk dan de originele fles. "De onderzoekers gaan ervan uit dat de fles gemanipuleerd werd en dat drugs aan de wijn werd toegevoegd", meldt het OM in België.

Geschokt

Het Nederlandse wijnbedrijf zegt in een verklaring op zijn website enorm geschrokken en ontdaan te zijn door het bericht. "In samenwerking met de Belgische politie is vastgesteld dat het niet de originele uitvoering van de fles betreft, de originele zwarte kurk en omhulsel met het logo Black & Bianco is vervangen door een andere kurk, beige van kleur." De eigenaar van het bedrijf zegt bij Omroep Brabant dat er "geen enkele aanleiding" is om te denken dat er meer flessen van zijn merk gemanipuleerd zijn.

Tot nu toe is er één fles aangetroffen. De politie in België waarschuwt mensen waakzaam te zijn. Wie een soortgelijke fles heeft waarvan de originele kurk en omhulsel ontbreken, wordt door de Belgische diensten "uitdrukkelijk gevraagd" deze niet te openen en de Belgische politie te bellen.

Dit is de originele kurk, op de foto hierboven is de niet-originele kurk te zien: