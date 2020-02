Bewoner neergestoken bij woningoverval Boxmeer

Bij een overval in een appartement in Boxmeer is gisteravond de bewoner gewond geraakt. Hij werd neergestoken.

De man liep na de steekpartij omstreeks 20.30 uur zelf naar buiten om buurtbewoners om hulp te vragen. Iets verderop kreeg hij eerste hulp van een voorbijganger, meldt Omroep Brabant. Even later is de gewonde man overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie sloot een deel van de wijk af en begon direct een buurtonderzoek. Toch is er nog geen verdachte aangehouden. Het is ook onduidelijk of er iets uit het appartement is meegenomen.