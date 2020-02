Vijf doden bij brand in flatgebouw Straatsburg

Bij een brand in een flatgebouw in Straatsburg zijn vannacht vijf mensen om het leven gekomen. Zeven mensen raakten gewond.

De brand brak even na 01.00 uur uit door nog onbekende oorzaak. Het vuur ontstond in een liftschacht van het gebouw van zeven verdiepingen in het centrum van de stad. De brandweer heeft veel bewoners uit hun huis gehaald die vastzaten door de zware rookontwikkeling.

Ruim twintig bewoners bleven ongedeerd. Zij zijn opgevangen in een sporthal. Negen mensen moeten tijdelijk ergens anders wonen.