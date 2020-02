Nieuwe coronagevallen in grensplaats, maatregelen verscherpt

In het Duitse grensplaatsje Gangelt, over de grens bij Sittard, zijn drie nieuwe coronagevallen bevestigd. Ook een vierde persoon lijkt ziek te zijn geworden. De maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn daarom aangescherpt.

Alle patiënten hebben contact gehad met de Duitse man bij wie eergisteren het virus werd vastgesteld. Ze waren op de carnavalsviering die hij vorige week zaterdag bezocht.

Omdat nu meer aanwezigen bij die viering ziek zijn geworden, vraagt de gemeente alle aanwezigen zich te melden. Zij moeten samen met hun huisgenoten 14 dagen thuis in quarantaine.

De vier nieuwe gevallen hebben allemaal last van griepverschijnselen. De 47-jarige man bij wie het virus als eerste werd vastgesteld ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

