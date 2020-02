Reizen met de trein wordt voor jongeren stuk goedkoper

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met de trein willen reizen, zijn binnenkort een stuk goedkoper uit. De NS komt met speciale ov-kaarten voor jongeren van die leeftijd. De vervoersbewijzen zijn goedkoper dan de normale treinkaartjes. Zo hoopt de NS meer jongeren de trein in te krijgen.

Nu betalen jongeren van 12 jaar of ouder nog de volledige ritprijs als ze de trein pakken. Vanaf deze zomer zijn de ov-kaarten beschikbaar.

Er komen twee soorten ov-kaarten. Zo is er een dagkaart van 7,50 euro waarmee jongeren buiten de spits onbeperkt kunnen reizen. En met een weekendkaart van 15 euro kunnen ze in alle weekenden naar elk station in het land.