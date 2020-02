Kustwacht Aruba vindt recordhoeveelheid cocaïne op tanker

De kustwacht van Aruba heeft op een olietanker duizenden kilo's cocaïne gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland gaat het om de grootste drugsvangst in Aruba ooit.

Arubaanse media spreken van 5000 kilo, maar dat kan het OM niet bevestigen. De vangst wordt nog gewogen en er wordt gezocht of op het schip nog meer drugs aanwezig zijn. Er zijn elf verdachten aangehouden, allemaal afkomstig uit Montenegro.

De tanker, de Aressa, was zondag vertrokken uit de haven van Punto Figo in Venezuela en had als eindbestemming Thessaloniki, in Griekenland. Maandag werden de drugs gevonden door de kustwacht. Waar het schip oorspronkelijk vandaan kwam, is niet duidelijk.

Bij Aruba worden regelmatig grote drugstransporten onderschept. In november werden twee ladingen van 1500 en 3000 kilo gevonden.