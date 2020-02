Nederlanders in coronahotel Tenerife: 'Het is verwarrend'

Te weinig informatie, en niet weten waar je aan toe bent. Het chagrijn begint toe te slaan bij Nederlanders die in quarantaine zitten in hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife.

Voor Ad en Marijke Elissen is het dag twee dat ze in hotelkamer moeten blijven. Er is nu een paar keer een briefje onder hun hoteldeur doorgeschoven, maar de informatie daarop is summier vindt Ad. Bovendien zijn zijn medicijnen op. Via de huisarts in Breda heeft hij een recept gekregen voor nieuwe medicijnen, maar de medewerkers van het hotel kunnen hem niet helpen. Hij hoopt nu dat reisorganisatie TUI hem van de geneesmiddelen kan voorzien.

Gisteren werd ontdekt dat een Italiaan die kort daarvoor in het hotel had geslapen besmet was met het coronavirus. Daarna is de ziekte bij nog drie gasten vastgesteld. Sindsdien zitten meer dan 700 hotelgasten in quarantaine op hun hotelkamer. Volgens Ad mocht een grote groep vandaag het hotel verlaten. "Dat zijn de mensen die op maandag zijn aangekomen bij het hotel. De besmette mensen waren toen al weg."