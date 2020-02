Gezondheidsminister: Duitsland staat aan begin van corona-epidemie

Duitsland staat aan het begin van een corona-epidemie, zegt de minister van Volksgezondheid. Volgens minister Spahn is de route die het virus in Duitsland van patiënt naar patiënt heeft afgelegd niet meer helemaal te achterhalen.

In Duitsland staat het aantal besmettingen op 21. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft Spahn met minister van Binnenlandse Zaken Seehofer een crisisteam ingesteld. Dat team kwam vandaag voor het eerst bijeen.

Gisteren werd bekend dat net over de grens bij Sittard een Duitser is besmet met het coronavirus. Het gaat volgens de Duitse omroep WDR om een 47-jarige man die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Ook zijn vrouw is positief getest op het virus. Het is niet bekend waar de twee besmet zijn geraakt.

Volgens het RIVM is de man eerder deze maand in Limburg geweest. De GGD in Nederland zou eerst onderzoek doen naar met wie de man contact heeft gehad, maar dat bleek later niet nodig omdat de man geen ziekteverschijnselen had tijdens zijn verblijf in Nederland.