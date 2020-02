Tien jaar geëist voor doden vriendin: 'Man boos na gesprek met mannelijke arts'

Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel en tbs geëist tegen een man die zijn vriendin in Emmeloord gedood zou hebben uit jaloezie. De vrouw werd vorig jaar juni gedood. Ze was daarvoor bij een kliniek geweest om te praten over borstimplantaten en haar vriend was boos, omdat ze werd behandeld door een mannelijke arts, zegt justitie.

De 41-jarige man ging met een mes naar de kliniek en dreigde iedereen dood te steken. Later drong hij haar woning binnen, waar de vrouw werd verwurgd. Een bewoner van de flat waar ze woonde zou voor hem open hebben gedaan.

De verdachte zegt zich niks meer te kunnen herinneren van het moment en een black-out heeft gehad. Ze was volgens hem dood toen hij weer bijkwam en hij heeft zich toen gemeld bij de politie.

Facetime met vriend

Volgens het OM rammelt het verhaal van de verdachte. Voordat hij naar de politie ging belde hij volgens justitie vanuit de woning eerst met zijn moeder. Hij vertelde haar dat hij de vrouw had gewurgd. Daarna had hij ook nog contact met een vriend via Facetime. Hij liet hem volgens het OM het lichaam van de vrouw zien. Pas daarna zou hij de politie hebben gebeld.

De twee hadden een problematische relatie. De vrouw wilde een aantal keer de relatie beëindigen, maar deed dit niet omdat de man dreigde zichzelf of haar te doden. Hij heeft meerdere zelfmoordpogingen gedaan.

De psychiater vindt het onwaarschijnlijk dat de man daadwerkelijk een black-out heeft gehad. Wel is hij verminderd toerekeningsvatbaar door een borderline stoornis met narcistische en anti-sociale kenmerken.

De uitspraak is op 11 maart.