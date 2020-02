Duits OM: motief aanslag Volkmarsen nog altijd onduidelijk

Het Openbaar Ministerie in Duitsland weet nog niet wat het motief is geweest voor de aanslag van afgelopen maandag op een carnavalsoptocht in Volkmarsen. "Zodra er harde feiten op tafel liggen, zullen we die naar buiten brengen", zei een woordvoerder.

De politie onderzoekt onder meer met wie de 29-jarige verdachte omging en wat er over zijn verleden bekend is. Een politiek of ideologisch motief wordt nog altijd niet uitgesloten. Vooralsnog wordt hij verdacht van poging tot moord, zware mishandeling en gevaarlijk rijgedrag. Gisteren maakte het OM al bekend dat hij niet had gedronken. Hij zou ook op drugsgebruik worden onderzocht. De uitslag daarvan is nog niet bekendgemaakt.

De man reed maandag met zijn auto in op deelnemers aan de carnavalsoptocht in zijn woonplaats. Daarbij raakten 61 mensen gewond. Enkelen van hen zijn er slecht aan toe.

De verdachte raakte zelf ook gewond. Direct na de aanslag kon hij nog niet worden verhoord. Het OM wil niet zeggen hoe hij er nu aan toe is.

Beelden van kort na de aanslag: