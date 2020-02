Stiekem gefilmde beelden online, pornosite Vagina.nl voor de rechter

De website Vagina.nl wordt voor de rechter gesleept. De pornosite zou naaktbeelden online zetten zonder dat de mensen op de beelden daar toestemming voor hebben gegeven. De Stichting Stop Online Shaming (SOS Online) en Helpwanted.nl - die samen de rechtszaak aanspannen - hopen dat andere pornosites met deze rechtszaak worden gewaarschuwd.

Het gaat om twee soorten filmpjes, legt Willem van Lynden van SOS Online uit. Ten eerste gaat het om filmpjes die stiekem gemaakt zijn in bijvoorbeeld pashokjes of in douches van de spa of sportschool. "Zo kan het iedereen die weleens op een openbare gelegenheid komt overkomen."

"Maar het kan ook gaan om wraak, bijvoorbeeld een filmpje dat is gemaakt door een ex-vriend tijdens de seks", zegt Van Lynden. Het kan zijn dat er toestemming is gegeven om het te filmen, maar dat er geen toestemming is gegeven om het te publiceren op het internet.

Pornosites moeten wel toestemming vragen aan de betrokkenen, maar die regel wordt nauwelijks gehandhaafd, ziet de stichting. "En als de video eenmaal online staat, dan verspreidt die zich snel en moet je bij elke site apart gaan vragen of ze het beeldmateriaal offline willen halen."

Waarom Vagina.nl?

Volgens Van Lynden zijn er veel meer pornosites waar filmpjes zonder toestemming worden geplaatst. "Maar op Vagina.nl staat wel heel veel kwalijk materiaal. Daarnaast kan iedereen een account aanmaken en filmpjes uploaden. "

Ook is er op de site geen enkele leeftijdscontrole, waardoor het mogelijk is naaktbeelden van minderjarigen te plaatsen, meent Van Lynden. De site zegt dat alle 'modellen' 18 jaar of ouder zijn, "maar dat is een loze kreet want dat wordt niet gecontroleerd".

Wat moet je doen om je video offline te krijgen, en hoe moeilijk is dat? NOS Stories zocht het eerder al eens uit: