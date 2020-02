Medewerkers detentiecentrum Rotterdam geschorst na mogelijk geweldsincident

Vier medewerkers van het detentiecentrum Rotterdam worden verdacht van extreem geweld tegen iemand die daar in bewaring zit. Ze zijn geschorst zolang het onderzoek naar het voorval in januari loopt, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

In Detentiecentrum Rotterdam zitten vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en worden uitgezet.

De man in bewaring zou volgens de DJI aanhoudend tegen zijn deur hebben geschopt. Toen medewerkers van het detentiecentrum het gesprek aangingen, bedreigde hij een personeelslid en maakte hij slaande bewegingen naar een aantal medewerkers. De man werd vervolgens overgebracht naar een isoleercel.

Later kreeg de leiding van het detentiecentrum signalen dat de vier medewerkers meer geweld dan toegestaan hadden gebruikt, aldus Rijnmond. Het onderzoek naar het voorval loopt nog. Totdat dat is afgerond, zijn de vier geschorst.

Langer onrustig

Het is langer onrustig in het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport, waar volwassen vreemdelingen (alleen mannen) wachten op hun uitzetting uit Nederland. Eerder dit jaar ging het helemaal mis, meldt Rijnmond. Volgens directeur Roger Pellemans belaagde een "Noord-Afrikaanse groep" het personeel en elkaar. Mogelijk ging de ruzie over drugs die binnen was gesmokkeld.

Bij dat voorval raakte een aantal medewerkers gewond. "Ontzettend spijtig dat hen dit is overkomen, maar met de meeste personeelsleden gaat het goed. U snapt dat wat er is gebeurd, voor hen heel ingrijpend is. Wat er ook gebeurt, van mijn personeel blijf je af", aldus Pellemans. Hij deed aangifte tegen de veroorzakers van het geweld.

In maart vorig jaar zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat de situatie in het centrum "soms onbeheersbaar" was. Ook toen werd gezegd dat personeelsleden regelmatig het slachtoffer waren van fysiek geweld. In januari 2019 ontstond een precaire situatie toen tientallen vreemdelingen in opstand kwamen.