Duits Constitutioneel Hof zet streep door verbod op stervenshulp

Het verbod op stervenshulp in Duitsland is in strijd met de grondwet. Dat heeft het federale Constitutionele Hof in Karlsruhe bepaald in een zaak die was aangespannen door onder anderen artsen en ernstig zieke patiënten.

Het verbod op stervenshulp werd in 2015 in Duitsland ingevoerd, maar volgens de president van het hof bestaat er een recht op een zelfgekozen dood.

Dat houdt volgens het hof ook in dat iemand de vrijheid heeft zichzelf het leven te benemen en daarbij hulp te aanvaarden. Het verbod uit 2015 maakte dat onmogelijk.