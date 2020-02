Trein ontspoord na aanrijding met vrachtwagen in Berkel-Enschot

In Berkel-Enschot, in Noord-Brabant, is een trein op een vrachtwagen gereden. De vrachtwagen kreeg waarschijnlijk motorpech op een overweg. De trein kon niet meer op tijd remmen. Er is niemand gewond geraakt.

De chauffeur van de vrachtwagen is net voor de botsing uit de cabine geklommen, zegt de politie. "Hij heeft geluk gehad, want de ravage is enorm."

Na de klap werd het stil

In de trein, die op weg was van Den Bosch naar Tilburg, zaten ongeveer 250 mensen. Ook zij zijn ongedeerd, maar wel geschrokken. "Ik ben in shock", vertelt een van hen, Simon Kumeling, bij Omroep Brabant. "Ik zat met een collega te kletsen en ineens was er een grote klap. In een keer stonden we stil", aldus Kumeling. "Gelukkig bleef iedereen in zijn stoel zitten. Niemand is gevallen of gewond geraakt. Na de klap werd het even heel stil."

Ook Ralph van Dongen zat in de trein. "Ik was op weg naar mijn werk in Tilburg. Ineens hoorde ik luid getoeter en direct volgde een harde klap. Ik werk bij een fietsenmaker in Tilburg, maar mijn baas zei al dat ik maar een dagje vrij moest nemen. Ik kom niet meer in Tilburg."

De vrachtwagen is 100 meter meegesleurd. De trein is ontspoord. Het gaat nog wel even duren voordat de treinen op het traject weer normaal kunnen rijden.

De ravage is groot, zo is te zien op beelden: