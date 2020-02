Bewoners langs Twents kanaal vrezen gevaarlijke situaties door verzakkingen

Inmiddels hebben meer dan 300 woningen schade opgelopen, mogelijk als gevolg van baggerwerkzaamheden in het kanaal. Er zitten scheuren in muren, woningen zijn verzakt en kelders zijn ondergelopen. In sommige woningen staat zoveel druk op de gasbuizen dat die het volgens De Haan dreigen te begeven.

Een woordvoerder van de provincie Overijssel zegt dat er op dit moment "geen indicaties bekend zijn dat er risico's zijn als gevolg van druk op gasleidingen". Netbeheerder Enexis heeft een storingsanalyse gedaan. Daaruit blijkt volgens de provincie dat er nu nog "geen verhoogd faalgedrag van kabels en componenten" bestaat. Tegelijkertijd worden nu in opdracht van de provincie veertig woningen gestut.

Het kanaal tussen Almelo en Coevorden is tussen 2011 en 2014 uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. In 2013 meldden de eerste bewoners verzakkingen. In opdracht van de provincie Overijssel onderzoeken TNO en ingenieursbureau Delares of de schade het gevolg is van baggerwerkzaamheden. Resultaten van die onderzoeken worden 31 maart verwacht.