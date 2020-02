Rebellen Idlib heroveren strategische plaats op Syrisch regeringsleger

Ten noorden van Idlib-stad zijn bij een Russische luchtaanval zeker tien burgers omgekomen, onder wie zeven kinderen. Ze zaten in een opvangkamp voor ontheemden in de plaats Maarat Misrin, even ten noorden van Idlib-stad.

Het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt over twintig burgerslachtoffers, onder wie negen kinderen. Ook scholen en ziekenhuizen zouden zijn getroffen. In Idlib-stad zouden drie leraren en twee andere burgers zijn omgekomen, in het nabijgelegen Binnish vier burgers, onder wie een moeder en haar drie kinderen.

Andere bronnen zeggen dat in totaal acht scholen en twee kinderdagverblijven zijn gebombardeerd.