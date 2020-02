Knoflook en gember fors duurder door coronavirus

Niet alleen de productie van iPhones en antibiotica wordt geraakt door het coronavirus. Ook de wereldwijde knoflook- en gemberhandel heeft last van het virus. De deuren van de Chinese pakhuizen vol knoflookbollen en gemberwortels zijn al weken gesloten. Met als gevolg dat de prijs van de smaakmakers flink stijgt.

China is verreweg de grootste exporteur van gember en knoflook. Driekwart van alle gember en tweederde van alle knoflook die Nederland binnenkomt, is afkomstig uit China. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Op wereldschaal is China zelfs nog belangrijker: 80 procent van alle knoflook wordt in China geteeld.

"Sinds eind januari komt er helemaal niets meer uit China", zegt de Nederlandse importeur Danny Deen van Denimpex. "En er is nog geen zicht op wanneer de pakhuizen daar weer open gaan."

Dus moeten importeurs als Deen op zoek naar alternatieve aanvoerroutes als Spanje, Chili of Egypte. Door de schaarste stijgt de prijs voor knoflook uit die landen fors. Voor een kilo knoflook uit Spanje betaalt Deen inmiddels 2,80 euro. Een paar weken geleden was dat nog 2,20 euro, een prijsstijging van bijna 25 procent.

Deen levert internationaal aan supermarkten, restaurants en groothandels. "Wanneer de schappen leeg zullen zijn? Als dat al het geval is, heb je het toch over mei, juni. Dat is nog heel ver weg. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren."

Gember nog schaarser

Een nog grotere prijsstijging ziet Deen bij gember. "Op 30 januari kostte een doos van 13 kilo gember nog 22 euro, nu is dat 41 euro." Ook Paul Yin van gemberimporteur B&C Lifestyle ziet dat de prijs van een doos gember inmiddels boven de 40 euro ligt.

"Er ontstaat een groot tekort op de Europese markt", zegt Yin. "Wij hebben een eigen gemberfabriek in China, maar door het virus moesten we dicht blijven na Chinees Nieuwjaar." De aanvoer van gember is daardoor gestokt. "We hebben nu maar een beperkte voorraad in Nederland."

Bij Albert Heijn verwachten ze niet dat de consument veel gaat merken van de prijsstijgingen. Door lang lopende contracten hebben ze vaste prijzen afgesproken met leveranciers. "De aanvoer van onze gember uit China is wel gestokt. Dus het zou kunnen dat we over vier weken met tekorten komen te zitten", zegt een woordvoerder van de supermarktketen.

"Maar vooralsnog verwachten we dat we het met de huidige voorraden kunnen uitzingen." Knoflook haalt Albert Heijn altijd uit Spanje.

Minder containers

Ook in een winkel in Hilversum waar ze producten verkopen uit de Oosterse keuken, merken ze de gevolgen: "De leveringstijden worden langer. En daardoor hebben we in Nederland steeds minder voorraad om aan de vraag te voldoen", zegt de eigenaar van Roeraade.

Veel producten - als zwarte azijn, de sashing kookwijnen en natuurlijk specifieke mengsels aan kruiden - komen uit China. "Maar je merkt dat containerschepen pas vertrekken als ze vol zijn. Halfvol over de wereldzee varen kost voor de reders natuurlijk enorm veel geld. Dat betekent dat schepen wachten tot ze lading genoeg hebben. De haven van Rotterdam maakte toch ook al melding dat er duizenden containers per week minder aankomen."