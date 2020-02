Opnieuw daling aantal coronameldingen China, nieuwe besmettingen Tenerife

Op het Chinese vasteland zijn dinsdag 406 nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld. Een dag eerder kwamen er nog 508 besmettingen bij. Het aantal doden als gevolg van het virus is in het land toegenomen met 52. Maandag werden er nog 71 nieuwe sterfgevallen gemeld.

Dat waren tot vandaag nog het laagste aantal nieuwe gemelde besmettingen en doden sinds de Chinese gezondheidscommissie op 20 januari begon met het publiceren van data over het virus. In totaal staat het aantal besmettingen in China nu op 78.064. Het aantal doden is toegenomen tot 2715. Nog altijd geneest zo'n 98 procent van de mensen die het virus oplopen. Meerdere Chinese provincies hebben het waarschuwingsniveau inmiddels verlaagd.

Nieuwe besmettingen Tenerife

In Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife is het virus bij nog twee Italianen vastgesteld, meldt persbureau Reuters. Dinsdag was al bekend geworden dat een Italiaanse dokter en zijn vrouw positief hadden getest. Daarop zijn zo'n duizend hotelgasten veertien dagen in quarantaine geplaatst. Onder hen zijn ook dertien Nederlanders.

De twee Italianen die ook zijn besmet met het coronavirus waren samen met het andere Italiaanse koppel naar Tenerife gereisd, meldden de lokale autoriteiten. Ze zijn in isolatie ondergebracht.

In Zuid-Korea zijn er 169 nieuwe meldingen van het coronavirus gedaan, onder wie een Amerikaanse militair. Daarmee komt de teller in het land op 1146 besmettingen, het hoogste aantal buiten het Chinese vasteland.

Mogelijk besmetting Zuid-Amerika

Gezondheidsdiensten in Brazilië hebben vermoedelijk voor het eerst een besmetting met het nieuwe coronavirus in het land vastgesteld. Het kan daarmee ook het eerste geval van het coronavirus in Zuid-Amerika zijn. Het ministerie van Volksgezondheid en de lokale gezondheidsdiensten in São Paulo onderzoeken het geval.

Het gaat om een 61-jarige man uit São Paulo die tussen 9 en 21 februari in Noord-Italië is geweest en symptomen van het virus vertoont, meldde het ministerie van Volksgezondheid. De man zit in isolatie thuis in afwachting van de uitkomst van de coronatest.