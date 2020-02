18 jaar cel geëist voor schietpartij op Turkse bruiloft

Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist tegen een 23-jarige man voor pogingen tot moord en doodslag. Hij zou vorig jaar hebben geschoten op een Turkse bruiloft, daarbij raakten drie mensen gewond. Ook zou hij een half jaar eerder een man van dichtbij onder vuur hebben genomen.

In februari 2019 schoot de verdachte drie mensen neer op een Turkse bruiloft in het Twentse Beckum. Naar eigen zeggen deed hij dat uit noodweer nadat hij door meerdere personen bij een ruzie in elkaar was geslagen, meldt RTV Oost. "Ze bleven me maar slaan en schoppen tegen mijn hoofd en ribben, terwijl ik op de grond lag. Ik heb mezelf verdedigd."

Op een gegeven moment heeft de verdachte een pistool uit een tasje gepakt. "Ik heb er wat aan gefriemeld, heb mezelf omhoog geduwd en toen drie keer op de grond geschoten." Drie bruiloftsgasten werden geraakt, twee van hen raakten zwaargewond. Volgens het OM was er van noodweer geen sprake en had hij de ruzie zelf uitgelokt.

Dichtbij beschoten

Naast de schietpartij op de bruiloft wordt de man ook verdacht van een moordpoging. Hij zou in juni 2018 een man van dichtbij hebben beschoten. Aanleiding zou een conflict over drugs zijn geweest. De verdachte ontkent enige betrokkenheid bij de moordpoging. "Ik ken die man niet eens."