Besmetting met coronavirus in het Duitse grensgebied bij Roermond

Het coronavirus komt steeds dichter in de buurt van Nederland. Duitse media melden dat zeker een persoon uit de stad Erkelenz, zo'n 30 kilometer van Roermond, is besmet met het virus. Het gaat om een echtpaar van rond de 50, waarbij de man is opgenomen met een verdachte longinfectie. Zijn toestand is volgens Duitse media kritiek.

De autoriteiten hebben het nieuws volgens Duitse media bevestigd. Het is de eerste besmetting in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland.

In steeds meer landen in Europa raakten mensen besmet met het coronavirus. In Barcelona is een 36-jarige vrouw positief getest op het virus, zij reisde de afgelopen dagen door het noorden van Italië, waar veel besmettingsgevallen zijn. In Catalonië wordt onderzocht of een Italiaanse man het virus bij zich draagt.

Hotel in quarantaine

In Tirol is bij twee mensen een besmetting met het coronavirus vastgesteld en in Innsbruck is een groot hotel in quarantaine geplaatst vanwege een Italiaanse receptioniste die het virus heeft opgelopen. In Zwitserland is een 70-jarige man besmet geraakt die tien dagen geleden in Milaan meedeed aan een evenement. Ook in Kroatië is de eerste besmetting vastgesteld.

In Noord-Italië, dat sinds vrijdag kampt met een uitbraak van het virus, zijn nog eens vier mensen omgekomen door het virus. Daarmee komt het aantal doden in Italië op elf. Het aantal besmettingen is sinds gisteravond met 45 procent gestegen tot 322.

Ook op Sicilië is bij een persoon het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een toerist uit Bergamo, een stad ten oosten van Milaan. De groep waarmee de vrouw op het eiland was, zit in quarantaine.