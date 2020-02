Aanslagpleger carnavalsintocht Duitsland vervolgd voor meervoudige moordpoging

De 29-jarige Duitser die gisteren met zijn auto op de carnavalsoptocht inreed in de Duitse plaats Volkmarsen, wordt onder meer verdacht van meervoudige poging tot moord, zware mishandeling en een 'gevaarlijke ingreep in het verkeer'. Dat staat in zijn arrestatiebevel, melden Duitse media.

Bij de aanslag zijn 61 mensen gewond geraakt. Van de slachtoffers liggen er nog 35 in het ziekenhuis. Eerder sprak de politie nog van 30 en even later van 52 gewonden.

De bestuurder raakte zelf ook gewond en zijn motief is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen was hij onder invloed van alcohol, maar justitie zegt dat dit niet waar is. Er wordt nog onderzocht of hij drugs had gebruikt.