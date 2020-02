Partner burgemeester Halsema accepteert alsnog straf, rechtszaak van de baan

De man van burgemeester Halsema van Amsterdam accepteert alsnog de straf van het Openbaar Ministerie. Daardoor hoeft de 53-jarige Robert Oey zich morgen niet meer te verantwoorden voor de politierechter, schrijft AT5.

Oey kreeg in december een taakstraf van 40 uur opgelegd voor verboden wapenbezit. Hij had een onklaar gemaakt alarmpistool in huis, waarvoor hij geen vergunning had.

Advocaat Peter Plasman adviseerde Oey om verzet aan te tekenen om zo meer bedenktijd te krijgen. "Dat is gebeurd en cliënt heeft thans besloten om niet in verweer te gaan en de beschikking te accepteren", aldus Plasman. Waarom Oey daar alsnog mee instemt, is niet bekend.

Leegstaande woonboot

De zoon van Oey en Halsema werd vorig jaar juli aangehouden, nadat hij had ingebroken in een leegstaande woonboot terwijl hij het wapen bij zich had. De 15-jarige jongen heeft daarvoor een Halt-straf gekregen. Oey verklaarde later dat het wapen, waarvan de loop is dichtgemaakt, van hem was.