Lichte verbetering transport uit China na terugval door coronavirus

Het transport van goederen in China komt langzaam weer op gang na een sterke terugval door het coronavirus. Chinese havens en het luchtvrachtverkeer laten volgens Evofenedex de eerste signalen van verbetering zien, maar volgens de Nederlandse ondernemersvereniging is het echter nog te vroeg om te spreken van herstel.

"We zien wat lichte verbetering, maar nog geen herstel", zegt Rogier Spoel, van Evofenedex. Het luchtvrachtverkeer neemt iets toe en ook de havens in China komen langzaam weer op gang. "China gaat weer draaien, maar dat neemt niet weg dat we de komende weken nog enorme verstoringen gaan zien", aldus Spoel.

Direct aan boord

Er is achterstand in de havens, onder meer doordat er te weinig chauffeurs beschikbaar zijn terwijl haventerminals vol staan met containers. Daardoor kunnen er weinig containers meer bij. De haven van Sjanghai gaat dit probleem oplossen door containers vanaf de vrachtauto direct aan boord van schepen te plaatsen en andersom. Andere havens in de regio overwegen hetzelfde te doen. Normaal gesproken worden containers vanaf de kade in- en uitgeladen en daar ook vaak opgeslagen.

Ook de luchtvaart komt dus langzaam weer in beweging. Door het coronavirus is die markt met 80 procent teruggelopen en het aantal vrachtvluchten was flink gedaald. Het aantal directe vluchten tussen China en Europa neemt nu weer toe.

Rimpeleffect

"Dat neemt niet weg dat er inderdaad een tekort aan goederen zal ontstaan. Er zijn schepen niet vertrokken", stelt Spoel. "Die varen de komende weken ook nog minder naar Rotterdam. Ze komen later binnen en kunnen maar een beperkt aantal goederen meenemen." Het duurt nog even voor het zover is. Spoel spreekt van een 'rimpeleffect' met een vertraging van zes weken.

De productiecapaciteit in China is nog niet terug naar 100 procent. In fabrieken van bijvoorbeeld computeronderdelen komt dat door quarantaine- en hygiënemaatregelen. Spoel verwacht dat op zijn vroegst alles tegen de zomer weer bij het oude is. Dan zal de logistiek in China waarschijnlijk de grote achterstanden hebben weggewerkt.