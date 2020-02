Flevonice stopt met langste kunstijsbaan ter wereld

Flevonice stopt met de ijsbaan bij Biddinghuizen. Door warme winters en verouderde technologie is het niet meer rendabel om de 2,5 kilometer lange baan open te houden. Daarmee verdwijnt de langste openluchtkunstijsbaan ter wereld.

"We hebben keihard gewerkt om de baan open te houden", zegt directeur Maarten van der Ven. "Maar de laatste jaren was duidelijk te merken dat de winters steeds warmer worden. Zo zaten we afgelopen weken bijna constant in een storm. Dan besef je dat de ijsbaan zoals die nu is geen toekomst meer heeft."

Vorige week ging de schaatsbaan al voortijdig dicht. "De afgelopen winter is Flevonice van de negentig dagen maar veertig dagen open geweest. Maar de kosten lopen gewoon door", zegt Van der Ven.

Moeilijk besluit

Voor Van der Ven is het een moeilijk besluit. "Vooral ook omdat we dit jaar meerdere records hebben gebroken. Rond de Kerst hadden we op een dag 4700 bezoekers", zegt Van der Ven. "Maar we zijn door het weer gedwongen dit besluit te nemen."

Flevonice blijft het grootste deel van dit jaar gesloten om nieuwe activiteiten voor het park te bedenken, schrijft Omroep Flevoland. Die tijd wordt ook gebruikt om een nieuwe invulling te zoeken voor het terrein. Van der Ven hoopt dat Flevonice in de toekomst weer een ijsbaan krijgt. "Maar dat is iets wat we nu gaan onderzoeken."

Flevonice ging in 2007 open en werd in 2012 na een faillissement verkocht. De schaatsbaan werd toen al ingekort van vijf tot drie kilometer om de energiekosten te verlagen. Door de warme winters ging Flevonice zich ook meer richten op activiteiten in de zomer.