Minister Blok houdt rekening met mislukken gesprekken met Britten

De kans bestaat dat de onderhandelingen met de Britten over de nieuwe handelsvoorwaarden met de Europese Unie mislukken, denkt minister Blok van Buitenlandse Zaken. De gesprekken kunnen nu beginnen: de ministers van de 27 achterblijvende EU-landen hebben het mandaat voor hun onderhandelaar Barnier goedgekeurd.

Maar Blok wil realistisch blijven. "De tijd dringt," zegt hij na afloop van de bespreking. "We moeten niet alleen onderhandelen, maar ons ook voorbereiden op de kans dat het alsnog een no-dealbrexit wordt."

Soepeler regels een gruwel

De Britten hebben de afgelopen dagen voorgesteld om de regels voor de handelsovereenkomst te versoepelen. Ze willen bijvoorbeeld zelf zeggenschap houden over milieu- en arbeidsregels, overheidsbemoeienis en productiestandaarden. Zulke minder strenge regels zijn minister Blok juist een gruwel. Samen met zijn Europese collega's wil hij dat de handelswaar van de Britten voldoet aan alle eisen die in de EU gelden.

Een hoge EU-diplomaat zegt: "Het zijn onze spelregels waaraan de Britten moeten voldoen als ze handel met de EU willen drijven." Blok vindt dat te sterk verwoord. "Ik vind het niet helpen om tegen elkaar op te gaan bieden in wilde woorden, het is al moeilijk genoeg. Zware woorden helpen niet op dit moment."

Niets veranderen

Blok is wel duidelijk over de veranderingen die de Britten willen. "Het uitgangspunt is het akkoord dat we eerder hebben gesloten. Ook wat Noord-Ierland betreft gaat er niets veranderen." De grens tussen de Britse provincie Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland is aldoor een heikel punt geweest bij de brexit.

Nu de ministers het onderhandelingsmandaat hebben goedgekeurd, kan hoofdonderhandelaar Barnier de gesprekken met Londen beginnen. Het is de bedoeling dat alles voor het einde van het jaar is afgerond. De onderhandelingen kunnen uitlopen, maar dan moet daarmee wel vóór de zomer door beide partijen worden ingestemd.