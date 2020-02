'Tientallen hiv-positieve vrouwen in Zuid-Afrika tegen hun wil gesteriliseerd'

Tientallen zwangere en hiv-positieve vrouwen zijn gedwongen tot sterilisatie in ziekenhuizen in Zuid-Afrika. Dit blijkt uit een onderzoek van een lokale Commissie voor Gendergelijkheid (CGE) naar ten minste 48 klachten. Alle vrouwen hadden een bevalling via een keizersnede, waarbij de baby via de buikwand geboren wordt. Op die plek kan ook een sterilisatie worden uitgevoerd.

Uit verklaringen van de vrouwen bleek dat zij voor en soms zelfs tijdens de bevalling werden gedwongen om formulieren te tekenen waarmee zij toestemming gaven voor een sterilisatie. Ziekenhuismedewerkers dreigden dat zij de vrouwen niet zouden helpen totdat ze de formulieren hadden getekend. Sommigen hebben getekend zonder te weten waar het voor was en wat de consequenties waren.

Depressieve klachten

Een van de vrouwen was zeven maanden zwanger toen haar verteld werd dat ze een keizersnede nodig had, omdat ze een te hoge bloeddruk had. Ze tekende een formulier in de veronderstelling dat dit voor de keizersnede was en is gesteriliseerd zonder het te weten. Pas jaren later, nadat zij een dokter bezocht omdat het niet lukte zwanger te worden, kwam zij achter de ingreep.

Veel van de vrouwen hebben depressieve klachten doordat zij erachter zijn gekomen dat zij geen kinderen meer kunnen krijgen.

Moeizaam onderzoek

De sterilisaties zouden zijn afgedwongen in vijftien openbare ziekenhuizen sinds 2002. Het onderzoek heeft lang geduurd, omdat medewerkers documenten probeerden te verbergen of niet wilden meewerken. Sommige documenten waren oud en al vernietigd of niet terug te vinden.

De commissie wil dat er strengere wetgeving komt over sterilisatie. Ook moet beter worden gecontroleerd of die wordt nageleefd.