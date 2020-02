Russische politie aangeklaagd om onthoofding verdachte

In Rusland zijn Siberische politieagenten aangeklaagd voor machtsmisbruik, meldt The Moscow Times. De aanklacht komt twee maanden nadat een muzikant die kort vastzat voor een drugsdelict onthoofd was teruggevonden langs een spoorlijn in Omsk.

De politie had gezegd dat de 25-jarige drummer Dmitri Fjodorov was omgekomen door een ongeval of zelfmoord had gepleegd. Maar daarover bestond direct twijfel. Volgens zijn verloofde lag er niet genoeg bloed op het spoor voor een ongeluk en geen van zijn vrienden geloofde dat hij zelfmoord zou plegen.

Gedwongen bekentenis

Bovendien had de muzikant een week voor zijn dood een video gepost, waarin hij vertelde dat hij was aangehouden door de militaire politie van de Nationale Garde. Die verdacht hem van drugshandel.

Een van de agenten stak zijn hand in Fjodorovs broekzak en haalde er drugs uit, die Fjodorov er zelf niet had in gedaan, zei hij. Vervolgens werd de politie gebeld, die hem dus tot een bekentenis van drugshandel dwong.

Toen hij vrij kwam diende hij via een advocaat een klacht in bij het hoofdkantoor van de federale veiligheidsdienst FSB en bij de lokale rechtbank. Niet lang daarna werd Fjodorovs onthoofde lichaam gevonden.

'Artikel van het volk'

Zowel de politie als de agenten van de Nationale Garde worden aangeklaagd voor procedurele overtredingen tijdens de detentie van Fjodorov, blijkt uit documenten die een gemeenteraadslid heeft gedeeld.

In Rusland zitten de meeste mensen per hoofd van de bevolking in Europa vast voor drugsmisdrijven. Verzonnen drugsdelicten zijn volgens critici een veel voorkomende praktijk bij wetshandhaving. De controversiële wet die het kopen, het bezit en het verspreiden van verdovende middelen strafbaar stelt, kreeg dan ook de bijnaam 'het artikel van het volk'.