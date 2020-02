Coronavirus raakt Apple-speciaalzaak, andere ketens hebben nog geen last

De leveringsproblemen die bestaan als gevolg van het coronavirus, worden nu ook merkbaar in Nederland. Zo begint Amac, een winkelketen met vijftig vestigingen die Apple-producten verkoopt, het al behoorlijk te merken. "Ik ga ervan uit dat er echt schaarste gaat ontstaan", zegt topman Ed Bindels.

Vorige week meldde Apple al dat het de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal naar beneden heeft bijgesteld. De Chinese fabrikant Foxconn, die voor Apple iPhones in elkaar zet, heeft vanwege het coronavirus flinke opstartproblemen na het Chinese nieuwjaar. Om dat te vieren heeft een groot deel van de Chinezen de laatste weken vakantie gehad.

Bindels ziet de schaarste bij de draadloze oordopjes van Apple, een product dat de afgelopen maanden sowieso al kampte met tekorten door de grote vraag, en bij de iPhone 11. "Ik verwacht dat we nog een week of drie tot vier door kunnen. Daarna wordt het echt krap."

Schade inhalen

De topman vreest niet direct dat de omzet van zijn bedrijf voor het eerste kwartaal zal worden geraakt. "Als de beschikbaarheid even wat minder is zie je meestal dat de verkopen later worden ingehaald. Dit is niet het belangrijkste seizoen voor verkopen. Als het langer gaat duren, zeg drie tot zes maanden, bestaat de kans dat mensen andere dingen met hun geld gaan doen." Wel verwacht Bindels nog een zending met Apple-producten uit India.

Daarnaast wijst hij erop dat zijn bedrijf kwetsbaarder is dan andere winkelketens. "Wij kunnen niet opeens koelkasten of wasmachines gaan verkopen." Directe gevolgen voor de vijftig filialen en ruim 750 medewerkers zijn er vooralsnog niet, maar dit moet niet te lang duren, aldus de topman.

'Productie op heel laag pitje'

Gisteren maakte Coolblue, de op één na grootste webwinkel van Nederland, al bekend maatregelen te treffen. Het bedrijf drukt sinds vrijdag de verkopen onder meer door prijzen te verhogen. Ook wordt er geen reclame meer gemaakt en worden magazijnen "tot de nok toe" gevuld. Het bedrijf voegt eraan toe dit te doen "ter voorbereiding" en stopt hiermee als het niet meer nodig is.

De webwinkel zegt dit te doen omdat de productie in China op een laag pitje staat. De komende weken en maanden zullen er naar verwachting "beschikbaarheidsproblemen" bij de leveranciers van Coolblue.

Nieuwe tv voor EK voetbal

De NOS heeft ook contact gehad met andere verkopers van elektronica. Een woordvoerder van de Mediamarkt laat weten dat er op dit moment geen problemen zijn. Hetzelfde geldt voor BCC, dat ook elektronica verkoopt voor Wehkamp. Ook webwinkel bol.com ziet nog geen schaarste.

Azerty, een webwinkel die computeronderdelen verkoopt, voorziet eveneens geen grote hinder. "Afhankelijk van in welk land en in welke regio een fabrikant gevestigd is, kunnen er voorraad- en leveringsproblemen ontstaan", zegt directeur Jeroen te Wierik. Hij krijgt nog geen signalen dat er structurele problemen zijn. Zijn bedrijf heeft voor vieren weken voorraad liggen en kan als dat nodig is nog extra bestellen.

Het coronavirus lijkt daarnaast de prijzen nog niet op grote schaal te beïnvloeden. "Er zijn wel prijsfluctuaties, maar het is te vroeg om dit toe te schrijven aan het coronavirus", zegt Raimon Gort van vergelijkingssite Kieskeurig. Wel merkt hij op dat dit een proces is dat continu kan veranderen.

Retaildeskundige Paul Moers denkt wel dat alle elektronicazaken in Nederland last gaan krijgen van het coronavirus. "Ik heb al een nieuwe tv gekocht voor het Europees Kampioenschap voetbal in de zomer, daar ga ik nu niet mee wachten."

Hij voorspelt twee gevolgen: een tekort aan producten van specifieke merken en minder scherpe aanbiedingen rond bijvoorbeeld het EK. Verder denkt hij dat ook kledingzaken hinder gaan ondervinden.