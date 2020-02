Strijd om CDU-voorzitterschap barst los: 'CDU bevindt zich in grootste crisis ooit'

In de strijd om het voorzitterschap van de CDU, de partij van bondskanselier Merkel, hebben zich vandaag de twee meest kansrijke kandidaten gepresenteerd. Het gaat om uitdager Friedrich Merz en Armin Laschet, de huidige minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Laschet kwam vanochtend verrassend uit de hoek, toen hij aankondigde samen met Jens Spahn (de huidige minister van Gezondheidszorg) een team te vormen. Spahn was eerder ook in beeld als kandidaat, maar heeft naar eigen zeggen zijn ambities opzij gezet, omdat "de partij zich in de grootste crisis ooit bevindt".

Continuïteit of omwenteling

"Het is de keus tussen continuïteit en een omwenteling", zegt Friedrich Merz (64). Hij wordt alom gezien als de kandidaat die de partij weer meer naar rechts zal loodsen. Merz zou kiezers die naar de AfD zijn overgestapt zo weer terug kunnen halen.

Ook vandaag liet hij zien dat hij voor de CDU'er 'rechts van het midden' het meest in petto heeft. Hij belooft 'rechteloze ruimtes' in slechte wijken aan te pakken, de grenzen beter te bewaken en noemt het huidige energiebeleid mislukt: "Met alleen wind- en zonne-energie kom je er niet."

Kamp Merkel

Het team Laschet (58) en Spahn (39) komt met een heel ander verhaal. Het belangrijkste is om de polarisatie te overwinnen, in het land, maar ook in de partij. Dat zij zich als team verkiesbaar stellen, is een tactische zet: samen willen ze CDU'ers over de volle breedte aanspreken.

Laschet zit duidelijk in het 'kamp Merkel', hij heeft haar op belangrijke punten altijd ondersteund. Hij is als politicus ook - net als Merkel - flexibel en pragmatisch. Een bruggenbouwer, die - bij eventuele coalitie-onderhandelingen met de Groenen in de toekomst - goed van pas kan komen.

Spahn is altijd een van Merkels grootste critici geweest, vooral haar vluchtelingenbeleid moest het vaak ontgelden. Hij is een stuk conservatiever dan Laschet, pleitte voor strenge regels rond uitkeringen voor vluchtelingen, en mengt zich vaak als islam-criticus in het publieke debat. Op scholen moet er, volgens Spahn, meer aandacht komen voor de Duitse 'Leitkultur', de normen en waarden die volgens hem bij een moderne, westerse democratie passen.