Zes jaar cel voor opsluiten bejaarde vrouw in meterkast

Drie mannen die ruim een jaar geleden een 82-jarige vrouw uit De Krim in Overijssel overvielen en opsloten in een meterkast, moeten 6 jaar de cel in. Het OM had zeven jaar geëist.

Volgens de rechter is het drietal schuldig aan een gewapende overval, diefstal met geweld en opzettelijke vrijheidsberoving, meldt RTV Drenthe. Het gaat om een 46-jarige man uit Hoogeveen, een 44-jarige man uit Coevorden en een 20-jarige man uit Leeuwarden.

De drie mannen legden een gedeeltelijke bekentenis af. Ze zeggen niet van plan te zijn geweest de vrouw op te sluiten.

De vrouw werd in december 2018 door de drie mannen aangevallen toen ze haar kat buitenliet. De verdachten drukten een taser in haar gezicht en sloten haar daarna op in de kast. Vijftien uur later werd ze gevonden door haar vriendinnen. De vrouw was niet komen opdagen bij haar dansles en ze kwamen poolshoogte nemen.

Bij de overval maakten de mannen een paar gouden ringen, een grasmaaier en een laptop buit. De politie kwam de mannen op het spoor nadat televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht had besteed aan de zaak.