Bilal Wahib blij met Shooting Star-award: 'We gingen feesten en chillen'

Acteur Bilal Wahib is onder de indruk van de Shooting Star-award die hij gisteravond in ontvangst mocht nemen op het filmfestival van Berlijn. "De hele zaal zat vol met mensen die ik niet ken. Ik vond het gevaarlijk, ik vond het hard", zegt hij in een reactie bij NOS Stories.

Op het festival worden ieder jaar prijzen uitgereikt voor jong talent uit Europese landen. Wahib won de prijs voor Nederland. "Daarna gingen we natuurlijk feesten", zegt hij blij.

