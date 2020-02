Oranjes poseren in bewolkt Lech voor fotografen

Het mediamoment bij de skivakantie is traditie. Na de fotosessie is het de bedoeling dat ze in stilte van hun vakantie kunnen genieten. Media die de privacy niet respecteren kunnen niet meer worden uitgenodigd voor de jaarlijkse persmomenten.

Sinds 1959

De Oranjes gaan al ruim vijftig jaar op skivakantie in Lech, een dorp met zo'n 1600 inwoners in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. Ze verblijven ieder jaar in Gasthof Post.

Een terugblik op de Oranjes in Lech door de jaren heen: