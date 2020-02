China veroordeelt Chinees-Zweedse boekverkoper tot tien jaar cel

Een Chinese rechtbank heeft de Chinees-Zweedse boekhandelaar Gui Minhai tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld wegens "het illegaal verspreiden van informatie vanuit het buitenland". Vermoedelijk is er sprake van een schijnproces.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken eist zijn onmiddellijke vrijlating. "We hebben altijd gezegd dat Gui moet worden vrijgelaten en terug kan naar zijn dochter en familie", zei minister Linde op de Zweedse radio. China zegt dat Zweedse diplomaten hem mogen bezoeken, zodra de corona-epidemie is bedwongen.

Ontvoering en schuldbekentenis

Gui was mede-eigenaar van een boekhandel in Hongkong die boeken vol geruchten, roddels en achterklap over de Chinese leiders naar China probeerden te smokkelen, zei NOS-correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. In 2015 verdween hij plotseling tijdens een verblijf in Thailand.

"Hij is daar ontvoerd, vermoedelijk door Chinese agenten en mogelijk via Cambodja naar China gevlogen", aldus Den Daas. "Uiteindelijk kwam hij weer boven water op de Chinese staatstelevisie, waar hij zei dat hij zich vrijwillig had laten oppakken en zichzelf van dronken achter het stuur zitten beschuldigde."

Dat lijkt een gedwongen schuldbekentenis te zijn geweest. Ook de andere eigenaren van de boekhandel werden naar China ontvoerd, maar kwamen weer vrij nadat ze een schuldbekentenis hadden gedaan. "We moesten gewoon vanaf een blaadje iets oplezen. Dat had helemaal niets met een schuldbekentenis te maken'", zei een van hen toen Den Daas hem in december in Taiwan opzocht.

De reportage van Sjoerd den Daas met Gui's collega Lam Wing-kee: