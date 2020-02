'Milieuvriendelijke boeren hebben steun en zekerheid nodig'

Ongeveer de helft van de boeren is bereid om meer te doen voor het milieu. Maar ze hebben dan wel extra steun en zekerheid nodig, zeggen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam na onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de boeren nu al iets voor het milieu doet. Zo maaien ze hun gras pas na het broedseizoen, geven ze hun vee milieuvriendelijker voer en gebruiken ze schonere machines. Die boeren zijn volgens de onderzoekers bereid om nog veel meer te doen.

Maar de boeren durven niet, omdat er veel onzekerheid is over hun toekomst. Boeren moeten erop kunnen vertrouwen dat de regels niet elke kabinetsperiode veranderen; ze moeten zekerheid hebben over hun inkomsten, zegt het PBL.

Subsidies en leningen

Er moet geld beschikbaar komen voor het kopen van nog schonere machines en het herinrichten van stallen. Een deel van de Europese landbouwsubsidies zou daarvoor 'groen' moeten worden gemaakt, zeggen de onderzoekers. En banken zouden eerder leningen moeten verstrekken.

Boeren die nu helemaal niets voor het milieu doen, zouden met de extra steun niet snel over de streep worden getrokken om milieuvriendelijker te werken, zegt het PBL.

Boerenorganisatie LTO is er blij mee dat het onderzoek laat zien dat veel boeren al milieuvriendelijk werken, maar maatregelen moeten wel economisch verantwoord zijn. Daar ligt een rol voor consumenten, zegt LTO, want die moeten bereid zijn om meer voor producten te betalen.