Wekdienst 25/2: Oranjes poseren in Lech en stuw bij Linne wordt hersteld

Wat heb je gemist?

In China zijn gisteren 71 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd, het laagste aantal sinds de gezondheidscommissie op 20 januari begon met het publiceren van data over het virus. Zondag was het aantal gemelde sterfgevallen nog het hoogst: er overleden toen 150 mensen aan het virus.

In totaal zijn er in China nu 2663 mensen omgekomen door het coronavirus, meer dan 77.000 mensen zijn besmet. Ook in andere landen verspreidt het virus zich, zoals in Zuid-Korea (893 besmettingen) en Italië (229 besmettingen). Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde gisteren het reisadvies voor Noord-Italië.

Ander nieuws uit de nacht

Weinstein na rechtszaak niet naar gevangenis, maar naar ziekenhuis gebracht: de 67-jarige filmproducent klaagde over pijn op zijn borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. Hij werd gisteren schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding.

Rode Kruis: Nederlanders weten te weinig over gebruik mondkapjes: zo is maar een derde van de Nederlanders zich ervan bewust dat verkeerd gebruik van mondkapjes het risico op besmetting met het coronavirus juist vergroot. Het Rode Kruis adviseert mensen die van plan zijn op reis te gaan daarom om zich goed voor te bereiden.

Kobe Bryant herdacht in stadion LA Lakers: de oud-basketballer kwam vorig maand om het leven bij een helikopterongeluk, net als zijn 13-jarige dochter en zeven andere passagiers. In het stadion van de Los Angeles Lakers zaten zo'n 20.000 mensen om hem te herdenken.

En dan nog even dit:

8 uur, 15 minuten en 15 seconden: zo lang bleef de 62-jarige George Hood in een plank-houding staan. Daarmee heeft hij het wereldrecord planking gebroken. De Amerikaan begon in 2011 met planken en trainde voor zijn wereldrecordpoging zo'n zeven uur per dag. Oh, en nadat hij ruim 8 uur had geplankt, drukte hij zich ook nog 75 keer op.

Bekijk hier de beelden: