Wereldrecord planking verbroken door 62-jarige, houdt het meer dan 8 uur vol

8 uur, 15 minuten en 15 seconden. Zo lang balanceerde George Hood recht als een plank op zijn tenen en onderarmen. Daar vestigde hij een wereldrecord planking mee. Daarna drukte de 62-jarige nog eens vijfenzeventig keer op.

De Amerikaan begon in 2011 met planken en trainde voor dit evenement zeven uur per dag. Hood zegt dat hij voor het record in totaal 2100 uur getraind heeft.

"Ik moet mij volledig distantiëren van de klok. Het is een kunst en vaardigheid die ik door de jaren heen heb beheerst", zegt hij tegen de BBC.