Kobe Bryant herdacht in stadion LA Lakers

In een vol Staples Center, het stadion van de Los Angeles Lakers, is de vorige maand omgekomen oud-basketballer Kobe Bryant herdacht. Bekende basketballers en artiesten stonden stil bij het overlijden van Bryant (41), zijn dochter Gianna (13) en zeven anderen bij een helikopterongeluk. In het stadion zaten zo'n 20.000 mensen, velen gekleed in het Lakers-tenue van Bryant.

De basketballegendes LeBron James en Shaquille O'Neal waren aanwezig, net als Michael Jordan, die Bryant "mijn kleine broertje" noemde. Ook de weduwe van Bryant, Vanessa, nam het woord. Daarbij sprak ze eerst tot haar overleden dochter. Bij het verlaten van het podium kreeg ze een groot applaus.