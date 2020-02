Premier Rutte gaat met Zeeuwen praten over marinierskazerne

Premier Rutte gaat volgende week donderdag naar Zeeland om met inwoners van de provincie te praten over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

De premier doet dat op uitnodiging van de Zeeuwse VVD, die groot voorstander was van de verhuizing en wil dat partijgenoot Rutte het besluit zelf komt toelichten.

Op 14 februari werd bekend dat de marinierskazerne in Doorn definitief niet naar Vlissingen verhuist. Defensie vreesde een leegloop bij het Korps Mariniers, omdat veel mariniers niet in Zeeland willen wonen. Daarom werd voor Nieuw Milligen bij Apeldoorn gekozen als nieuwe locatie.

De woede in Zeeland was groot, omdat het besluit om de kazerne naar Vlissingen te verplaatsen al in 2012 werd genomen, er de afgelopen jaren investeringen zijn gedaan om de bouw mogelijk te maken en de provincie niet werd betrokken bij de wijziging van het besluit. De provincie eist nu compensatie.

Het gesprek tussen Rutte en inwoners van Zeeland vindt plaats in het Arsenaaltheater in Vlissingen. De avond is openbaar.