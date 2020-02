Arnhemse agent in gezicht gestoken met schroevendraaier

Een agent is in Arnhem in het gezicht gestoken met een schroevendraaier. Dat gebeurde in een bankgebouw in het centrum van de stad, waar de agent in gesprek was met een lastige klant.

Volgens de agent stak de man hem vanuit het niets. "Gelukkig onder het oog, maar dit had heel anders af kunnen lopen", schrijft hij op Facebook.

De politie gebruikte pepperspray en de wapenstok om de man te arresteren, maar in eerste instantie kon hij toch ontkomen. Hij sprong in een vijver. Aan de overkant van de vijver kon hij alsnog worden opgepakt.

De agent is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling, meldt Omroep Gelderland.