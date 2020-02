Politieman deels vrijgesproken in Haagse witwaszaak

Een Haagse politiemedewerker die bijverdiende met een verhuurbedrijf is vrijgesproken van witwassen. Wel kreeg de man, Donovan A., 60 uur werkstraf opgelegd, omdat hij informatie heeft gelekt uit het politiesysteem.

A. (37) is een van de zes verdachten die vandaag terechtstonden in een grote witwaszaak.

In maart vorig jaar doorzocht de politie 22 appartementen in wijk Ypenburg in Den Haag. Daarbij werd onder meer 6 miljoen euro contant geld gevonden, dat verstopt was in geheime vakken in het hoofdeinde van een bed.

De huizen waren via een bedrijf verhuurd aan criminelen, die de huur contant betaalden en zo anoniem konden blijven. A. was medebestuurder van dat verhuurbedrijf, maar volgens de rechtbank was zijn rol beperkt. Hij is daarom alleen veroordeeld voor het onrechtmatig opzoeken van informatie over twee mensen in het politiesysteem, meldt Omroep West.

28 tot 60 maanden cel

Twee andere mannen achter het verhuurbedrijf werden wel veroordeeld voor witwassen. Ze kregen 28 maanden cel opgelegd voor het omzetten van de contante bedragen die ze ontvingen in loonbetalingen aan werknemers met een fictief dienstverband.

De man die de gevonden 6 miljoen euro verstopt had in een bed, kreeg met 60 maanden cel de hoogste straf. De vrouw in wier bed het geld gevonden werd, kreeg 48 maanden cel.

Een andere verdachte werd veroordeeld tot 30 maanden cel voor het witwassen van 1,9 miljoen euro euro, die hij verborg in zijn huis en dat van zijn schoonmoeder.