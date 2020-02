Gewonde bij steekincident op school in Santpoort-Noord

De politie heeft vier verdachten aangehouden na een steekincident op een school voor praktijkonderwijs in Santpoort-Noord. Het gaat om twee jongens van 15 en 17 en twee mannen van 19 en 21.

De 21-jarige raakte gewond bij het incident en is naar een ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar, meldt NH Nieuws.

Het steekincident vond plaats na een ruzie. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.