18 maanden jeugdgevangenis voor autocrosser die inreed op publiek

Een 21-jarige man die na een autocross in Leende opzettelijk inreed op het publiek krijgt twee jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar lang geen auto rijden en twee jaar niet meedoen aan cross-evenementen. Bij cross-evenementen is een rijbewijs vaak niet verplicht, omdat ze niet op de openbare weg plaatsvinden.

Bij het incident in september raakten vijf mensen gewond. De autocrosser uit het Limburgse Reuver was boos dat de laatste race van de dag niet doorging vanwege de droogte en het opwaaiende stof. Hij ging verhaal halen bij de organisatie. Toen die weigerde om hem inschrijfgeld terug te geven, raakte hij buiten zinnen en reed in op het publiek.

Een psycholoog stelde eerder vast dat de man een verstandelijke beperking heeft en niet volledig toerekeningsvatbaar is. Daarom is hij berecht volgens het jeugdstrafrecht, schrijft Omroep Brabant.