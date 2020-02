Politie heropent na 17 jaar moord op Rotterdamse Sedar Soares (13)

De Rotterdamse politie gaat opnieuw onderzoek doen in de coldcasezaak van Sedar Soares. De 13-jarige jongen werd zeventien jaar geleden doodgeschoten nadat hij een sneeuwbal tegen een auto had gegooid. In De Telegraaf zegt René Bergwerff van het coldcaseteam dat de moord "in ons collectieve geheugen gegrift" staat.

Samen met een paar vrienden gooide Sedar op 1 februari 2003 sneeuwballen naar auto's bij metrostation Slinge. Een sneeuwbal raakte een rode Honda; de bestuurder reageerde woedend en hij schoot vier keer op de jongens. Sedar werd daarbij geraakt. De dag erna overleed hij in het ziekenhuis.

In De Telegraaf vertelt zijn inmiddels 32-jarige zus Janet dat ze nog regelmatig een kaarsje voor hem aan steekt. "Mijn vrolijke, levenslustige broertje die van muziek en voetbal hield. We missen hem nog steeds."

Getuigen trokken verklaring in

Na de moord werden 25 rechercheurs op de zaak gezet. In 2005 was er een rechtszaak tegen verdachte, Gerald H.. Hij kreeg in eerste instantie vijftien jaar cel opgelegd. In hoger beroep werd hij vrijgesproken, omdat twee getuigen hun verklaringen introkken.