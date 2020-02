Podcast De Dag: van hoofdpijn tot burn-outs, moeten we af van de kantoortuin?

Het is gezellig en vaak ook handig om met collega's bij elkaar te zitten, maar wat doet een kantoortuin met onze productiviteit en gezondheid? Uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma De Monitor blijkt dat mensen soms ernstige gezondheidsklachten ervaren door het werken in zo'n kantoortuin.

"Dat gaat van hoofdpijn tot een burn-out", vertelt Mijke van Wijk van De Monitor. "Het is in zichzelf niet de oorzaak van verzuim, maar draagt er wel aan bij. Meer dan 90 procent van de bedrijfsartsen die wij hebben gesproken, zegt dat de kantoortuin door zieke werknemers als mede-oorzaak wordt aangegeven."

Rianne Appel is universitair hoofddocent corporate vastgoed bij de TU Eindhoven en denkt dat de tuinen wel kunnen werken. "Als de werkgever zijn werknemer daarin maar begeleidt. Medewerkers moeten zich vaker terugtrekken op concentratieplekken dan ze nu misschien doen." In podcast De Dag neemt Lara Rense je mee in de kantoortuin van de NOS.