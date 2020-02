Politie probeert identiteit te achterhalen van zwaargewonde man

De politie probeert de identiteit vast te stellen van een fietser die gisteravond zwaargewond raakte in Driebergen. De man werd naast zijn fiets gevonden op een kruispunt. Er zijn geen sporen van een misdrijf vastgesteld. Ook is de man niet aangereden. Wat er wel is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De politie kan zijn familie niet op de hoogte brengen, omdat ze niet weet wie de man is. Hij had geen identiteitspapieren op zak. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Signalement

De man is ongeveer 65 jaar oud. De politie heeft een uitgebreid signalement verspreid in de hoop op meer informatie, meldt RTV Utrecht.