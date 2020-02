Taakstraf geëist tegen journalist Alberto Stegeman voor plaatsen nepbom

Het OM heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen journalist Alberto Stegeman, waarvan 40 uur voorwaardelijk, vanwege het plaatsen van een nepbom op een kazerne in Oldebroek.

Stegeman drong in augustus 2018 de kazerne binnen voor zijn SBS-programma Undercover in Nederland. Hij was vermomd als oudere man en droeg geen zichtbare toegangspas. Nadat hij op het terrein had rondgelopen, liet hij een koffer met daarin een nepbom achter in de eetzaal.

Bassie-en-Adriaan-knutselwerk

De journalist wilde met zijn actie laten zien dat de beveiliging bij legerbases tekortschiet. Maar het OM kondigde vorig jaar mei aan Stegeman te vervolgen, omdat hij met zijn actie een grens zou hebben overschreden. Onder meer de EOD moest worden ingeschakeld om de koffer te inspecteren.

Stegeman verdedigde zich vandaag in de rechtszaal in Zutphen door te stellen dat zijn nepbom bewust een "Bassie-en-Adriaan-knutselwerk" was, om het zo min mogelijk op een echte bom te laten lijken. Hij wilde in de eerste plaats een misstand aankaarten en noemde de reactie van Defensie op de koffer "overtrokken".

Grens overschreden

In de koffer zat onder meer een camera, telefoon en foto's van onder anderen Stegeman zelf. Er zaten alleen ook tientallen schroeven en klei in, en die spullen konden volgens het OM duiden op een fragmentatiebom. Defensie had daarom goed gehandeld, stelde de officier, en Stegeman had een "strafrechtelijke grens" overschreden door de indruk van een bom te wekken.

De journalist wordt overigens niet vervolgd voor het binnendringen van de legerplaats. Het OM vindt dat Stegeman hiermee wel het maatschappelijk belang heeft gediend, door aan te tonen dat de toegang tot de basis "hiaten" vertoonde.